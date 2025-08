Lipari, il bar di Marina Corta resta senz’acqua e divampano le polemiche

Nella piazza di Marina Corta sede della movida estiva a Lipari un bar chiude per mancanza di acqua. Lo annuncia il titolare Marco Arnone di Palermo che ha messo su famiglia sull’isola. «Sono profondamente amareggiato e arrabbiato – tuona -. A causa della mancata erogazione dell'acqua, mi vedo costretto a tenere la mia attività chiusa al pubblico. Non si tratta di un piccolo disagio, ma di un grave problema che ha conseguenze economiche dirette non solo per me, ma per tutte le attività che dipendono da questo servizio essenziale. Il Comune di Lipari, purtroppo, non sta garantendo un diritto fondamentale. Non è possibile che in una località turistica come la nostra, in pieno periodo di alta stagione, i cittadini e gli imprenditori debbano affrontare una situazione del genere. Chiedo con forza che il Comune intervenga immediatamente per risolvere questa emergenza e per fornire risposte chiare su quanto sta accadendo. Non possiamo più tollerare questa inerzia».

Preoccupati gli albergatori. «Non è mai successo – puntualizza Emanuele Carnevale, operatore turistico-ingegnere - e non dovrà più succedere che delle attività possano chiudere per questo motivo. Si deve garantire a tutti i costi il servizio di erogazione anche con autobotti. Ci sono priorità ed emergenze e adesso siamo in emergenza. Il servizio di autobotti deve garantire le emergenze e per questo bisogna organizzare un servizio ancora più immediato che possa evitare situazioni come quelle che oggi stanno costringendo delle attività a chiudere».

E aggiunge: «Alla luce di questa rinnovata emergenza che è ancora più importante degli altri anni dobbiamo chiedere con immediatezza in integrazione alle previsioni di approvvigionamento idrico a mezzo nave, considerato che nel mese di agosto la produzione del dissalatore in media scende di circa il 10 %. Nello stesso tempo dobbiamo chiedere con determinazione che il dissalatore venga completato in ogni sua parte compresa la presa a mare che è ancora quella del vecchio dissalatore e non riesce a prelevare oltre 4500 mc rispetto ad una produzione prevista nel nuovo di circa 9000. L’acqua è vita e Lipari è tutta la sua comunità non merita tutto questo».

Rincara la dose anche il gruppo consiliare “Siamo Eolie” guidato da Gaetano Orto: «Quanto accaduto è inaccettabile e vergognoso – esordisce - non è mai successo e non deve mai più accadere che un'attività sia costretta a chiudere il 3 agosto per la mancata erogazione dell’acqua, senza che venga garantito almeno un approvvigionamento alternativo tramite autobotte. Vale la pena ricordare che in passato c’è stato chi, pur di assicurare l’acqua ai cittadini, ha affrontato ben due processi, uscendo sempre assolto con formula piena. Anche i giudici hanno riconosciuto l’importanza e la legittimità del lavoro svolto. È il caso, ad esempio, dell’ex vicesindaco Gaetano Orto e dello stesso sindaco Marco Giorgianni, che si sono impegnati per garantire l’approvvigionamento idrico tramite navi cisterna, vista la cronica inefficienza del dissalatore, che non ha mai funzionato a pieno regime, raggiungendo a fatica la metà della sua capacità».

La società Belmar che gestisce la distribuzione idrica chiarisce che il dissalatore non sta funzionando a pieno regime e che dalle 21 di ieri sera domenica alle 7 di questa mattina l’acqua non è stata erogata a Lipari centro. Per la penuria di acqua nelle ultime settimane sono state diverse le proteste. Anche a Panarea, ma soprattutto nelle borgate alte di Lipari.

Foto Notiziarioisoleolie.it