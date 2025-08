Eolie, usi commerciali delle unità da diporto: 30 sanzioni e 15 mila euro di multe

In piena stagione turistica le imbarcazioni da diporto si trasformano in attività commerciali ma scattano i controlli della guardia costiera con trenta sanzioni e 15 mila euro di multe. I controlli dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari con la marea di turisti anche con yacht e barche a vela, rientra nell’ambito dell’operazione estiva “Mari e Laghi Sicuri 2025”. Ha riguardato in particolare il fenomeno degli utilizzi commerciali delle unità da diporto come il noleggio e la locazione.

L’attività di controllo mira a garantire il corretto esercizio dell’attività al fine di prevenire situazioni di rischio per i villeggianti ed evitare distorsioni nella leale concorrenza tra gli altri operatori del settore.

A fronte dell’elevato numero di controlli agli operatori di settore, sono state elevate oltre 30 sanzioni amministrative in materia di sicurezza della navigazione, accertando in due casi l’esercizio abusivo dell’attività, per un totale di circa 15.000 euro.