Lipari, dissalatore guasto: si rischia la crisi idrica in pieno boom turistico

Improvviso guasto al dissalatore e a Lipari, in piena stagione turistica si rischia la crisi idrica. A lanciare l’allarme sono stati i gestori dell’impianto di Canneto Dentro che hanno informato l’amministrazione comunale che «a causa di un corto circuito alle sbarre di potenza delle pompe di sollevamento il dissalatore si è fermato…».

E anche stavolta a far fronte all’emergenza ci pensa la società Marnavi di Napoli e l’amministratore Mimmo Ievoli, interpellato, grazie al maltempo, ha potuto dirottare la nave cisterna da Malfa (Salina) a Lipari per rifornire di 2400 tonnellate i serbatoi dell’isola. Ma se il guasto – come è probabile – si protrarrà è evidente che occorrerà una richiesta ufficiale da parte del ministero della difesa d’intesa alla Regione Sicilia, per poter autorizzare altri viaggi straordinari.

Già da alcune settimane a Lipari ci sono problemi a livello idrico soprattutto nelle zone alte ma anche al centro come accaduto ad un bar di Marina Corta del palermitano Marco Arnone che ha dovuto chiudere i battenti per 24 ore. E ha riaperto il giorno dopo grazie all’arrivo della nave napoletana. Disagi anche per un villeggiante svedese che si è ritrovato le quattro cisterna delle case vacanze senza una goccia d’acqua a Vizzina. Appartamenti ovviamente pieni di turisti e bambini. E le autobotti della nuova società “Eolian Service” fanno avanti e indietro per l’isola per non far soffrire la sete.