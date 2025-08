Tromba d’aria nel canale tra Lipari e Vulcano: spettacolo naturale nel pomeriggio alle Eolie

Una tromba d’aria si è formata nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, nel tratto di mare tra Lipari e Vulcano, regalando uno spettacolo tanto suggestivo quanto non raro alle isole Eolie. Il fenomeno, visibile anche a grande distanza, ha attirato l’attenzione di turisti e villeggianti, molti dei quali si sono affacciati per immortalare la scena con gli smartphone.

La tromba marina, che ha viaggiato rapidamente in direzione dell’isola di Vulcano, è stata anche ripresa in un video da Claudio Geraci, uno dei testimoni presenti sul posto. La colonna d’aria e acqua, ben definita e piuttosto veloce, al momento sembra non aver causato danni né disagi, ma ha generato molta curiosità e qualche comprensibile apprensione tra i presenti.

Non si tratta di un evento inedito per l’arcipelago: già negli anni passati fenomeni simili si erano verificati nello stesso tratto di mare, complice la particolare conformazione geografica e le condizioni atmosferiche favorevoli allo sviluppo di vortici marini.