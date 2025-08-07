Il dissalatore di Lipari a mezzo servizio, protestano 16 associazioni

È ancora emergenza idrica a Lipari per il dissalatore che invece di produrre 9 mila tonnellate al giorno di acqua ne eroga non più della metà. Ad agosto anche 4 mila a causa della bassa marea. Sedici associazioni si sono rivolte anche al presidente della Regione Renato Schifani per evitare crisi idrica nel vivo dell’estate con l’isola piena di turisti. Un bar è già rimasto chiuso per 12 ore e quasi tutte le frazioni lamentano la scarsa erogazione. Un villeggiante finlandese si è anche ritrovato con quattro cisterne vuote e con le case vacanze piene di turisti e di bambini. Le autobotti affidate all’Eolian Service fanno avanti e indietro per assicurare l'acqia.

“Denunciamo con forza la gravissima e ormai intollerabile condizione dell’approvvigionamento idrico sull’isola di Lipari – hanno esordito gli operatori trustici ed economici - aggravata dal mancato completamento e collaudo del dissalatore installato oltre dieci anni fa e tutt’oggi largamente inutilizzato. Ad oggi, delle sei unità realizzate, solo quattro sono operative, e producono appena 4.200-4.500 tonnellate di acqua al giorno, a causa della presa a mare obsoleta e sottodimensionata, ancora quella del vecchio dissalatore. La produzione attuale è assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno reale della popolazione e del tessuto economico dell’isola, soprattutto durante la stagione turistica. Il risultato è che lo Stato, tramite il Ministero della Difesa, continua a ricorrere al trasporto via nave cisterna, con un costo che supera di oltre quattro volte quello che avrebbe la produzione diretta del dissalatore. Un assurdo spreco di risorse pubbliche, che grava su tutta la collettività”.