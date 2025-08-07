Violenza in corsia, aggredita un'infermiera del Policlinico di Messina

Un’infermiera del Policlinico di Messina ha subito ieri sera un’aggressione nel reparto di Chirurgia vascolare. A colpirla al torace con un calcio è stato un paziente, al rientro della sala operatoria, con pregressi ricoveri in Tso e una nota storia psichiatrica. L’uomo ha anche minacciata di morte.

Lo rende noto il Nursind esprimendo al «massima solidarietà alla lavoratrice» e denunciando che «non è più accettabile venire a conoscenza di aggressioni al personale come se fossero fatti ordinari». Per il sindacato è “inaccettabile che un paziente con problemi psichiatrici noti non fosse sottoposto a trattamento né seguito da un piano terapeutico adeguato».