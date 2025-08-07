Violenza in corsia, aggredita un'infermiera del Policlinico di Messina

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un’infermiera del Policlinico di Messina ha subito ieri sera un’aggressione nel reparto di Chirurgia vascolare. A colpirla al torace con un calcio è stato un paziente, al rientro della sala operatoria, con pregressi ricoveri in Tso e una nota storia psichiatrica. L’uomo ha anche minacciata di morte.

Lo rende noto il Nursind esprimendo al «massima solidarietà alla lavoratrice» e denunciando che «non è più accettabile venire a conoscenza di aggressioni al personale come se fossero fatti ordinari». Per il sindacato è “inaccettabile che un paziente con problemi psichiatrici noti non fosse sottoposto a trattamento né seguito da un piano terapeutico adeguato».

