Vulcano, il laghetto termale rimane ancora sequestrato ma alcune parti sono state liberate

Il laghetto termale di Vulcano rimane ancora sequestrato dopo il malore accusato da un turista, ma la procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha liberato parte dei locali. In particolare sono stati dissequestrati il chiosco per la vendita dei prodotti termali, alcuni gazebi, tre servizi igienici, docce e attrezzature varie. L’istanza era stata inoltrata dall’avvocato Saro Venuto che rappresenta la società Geoterme amministrata da Gusto Conti.

Foto Notiziarioisoleolie.it