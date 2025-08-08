Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Eolie, «sbarco di auto selvaggio da parte di turisti» e la giunta Gullo prevede sanzioni anche per le società di navigazione

Scorcio di Lipari (foto di Piero Cascio)

Alle Eolie con un decreto del presidente della Regione da anni vige l'ordinanza che riguarda i turisti che senza relative autorizzazioni non possono sbarcare con auto e moto nelle isole di Lipari, Vulcano e Filicudi, oltre ovviamente a Alicudi, Panarea e Stromboli.

Ma secondo la giunta Gullo qualcosa non quadra visto lo straordinario arrivo di auto e scooter e dopo i continui controlli nei porti di carabinieri e polizia municipale sono scattate una serie di contravvenzioni in quanto accertato che non erano in possesso della relativa documentazione. E in una nuova ordinanza emessa dal primo cittadino in caso di nuovi accertamenti saranno chiamate in causa anche le compagnie di navigazione.

Difatti è stata prevista l'istituzione di una sanzione amministrativa a carico delle compagnie di navigazione che provvedono all'emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l'ammissione alla deroga al divieto di sbarco. «Chiunque violi i divieti - è sancito - è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00».

