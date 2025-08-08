Eolie, «sbarco di auto selvaggio da parte di turisti» e la giunta Gullo prevede sanzioni anche per le società di navigazione

Alle Eolie con un decreto del presidente della Regione da anni vige l'ordinanza che riguarda i turisti che senza relative autorizzazioni non possono sbarcare con auto e moto nelle isole di Lipari, Vulcano e Filicudi, oltre ovviamente a Alicudi, Panarea e Stromboli.

Ma secondo la giunta Gullo qualcosa non quadra visto lo straordinario arrivo di auto e scooter e dopo i continui controlli nei porti di carabinieri e polizia municipale sono scattate una serie di contravvenzioni in quanto accertato che non erano in possesso della relativa documentazione. E in una nuova ordinanza emessa dal primo cittadino in caso di nuovi accertamenti saranno chiamate in causa anche le compagnie di navigazione.

Difatti è stata prevista l'istituzione di una sanzione amministrativa a carico delle compagnie di navigazione che provvedono all'emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l'ammissione alla deroga al divieto di sbarco. «Chiunque violi i divieti - è sancito - è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00».