Il femminicidio di Sara Campanella, le drammatiche foto del «continuo tallonamento»

I carabinieri lo definiscono «continuo tallonamento». Quel giorno maledetto. E il 5 ottobre del 2024, all’una e mezza di notte, Stefano Argentino scriveva sul tablet i suoi pensieri, «sottolineando il fatto - scrivono i carabinieri -, come Campanella Sara abbia distrutto un anno della sua vita, ribadisce a se stesso come la soluzione sia quella di ucciderla e poi suicidarsi.

“Penso che proverò per un ultima volta ad avvicinarmi a lei, perché alla fine, sia se ci riprovo e sia se non ci parlo, l’esito sempre quello sarà... la uccido e mi suicido”».

Questa sequenza fotografica, raccolta dai carabinieri dai vari di sistemi di videosorveglianza della zona compresa tra il Policlinico universitario e lo stadio Celeste, lungo il viale Gazzi, testimonia le tragiche fasi del femminicidio di Sara, fino al momento dell’aggressione che il 27enne di Noto mette in atto nei pressi del distributore di benzina, con il coltello che aveva acquistato sul web nell’ottobre del 2024 su Amazon.