Nel Bioparco di Roma sono nate 52 rarissime lucertole delle Eolie. E altre uova sono prossime alla schiusa, grazie al progetto europeo “Life Eolizard”. Gli esemplari nati verranno introdotti nell'arcipelago delle Eolie la prossima primavera.

«Le 52 nascite – precisano i responsabili del Bioparco - rappresentano un successo che testimonia la validità delle tecniche adottate e l'importanza della ricerca scientifica applicata alla conservazione. Una tappa fondamentale per il futuro della specie. Si tratta di un evento straordinario per la conservazione di questo rettile endemico dell'arcipelago delle Eolie, classificato tra le specie a più alto rischio di estinzione nel bacino del Mediterraneo, minacciato dalla perdita di habitat e dalla competizione con la lucertola campestre Podarcis siculus, una specie aliena invasiva. Le piccole lucertole, che alla nascita misurano pochi centimetri, si trovano in una nursery appositamente allestita in un'area tecnica del Rettilario, non sono dunque visibili al pubblico per garantire loro la massima tranquillità. La fase di riproduzione in ambiente controllato è iniziata lo scorso aprile, con la formazione di coppie guidata da un approfondito screening genetico mirato a garantire la massima diversità genetica degli esemplari appena nati. Ogni coppia è stata collocata in speciali terrari, dotati di cassette contenenti terra umida, che si sono rivelate ambienti ideali per la deposizione delle uova».