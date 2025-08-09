Malfa, il nuovo porto è realtà: scatta la regolamentazione

A Salina, la seconda isola delle Eolie con tre Comuni e 2400 abitanti, arriva anche il terzo porto. E’ entrato in funzione a Malfa ed è gratuito. Il vice Sindaco Giuseppe Siracusano, ha firmato l’ordinanza che “risponde alle esigenze di residenti e proprietari di case regolamentando l’ormeggio delle imbarcazioni nel porto di Scalo Galera”.

“Con la stagione estiva che è già nel vivo – spiega l’avvocato Siracusano – la nostra amministrazione interviene per garantire un utilizzo sicuro e ordinato del porto, che, pur essendo ormai quasi ultimato, necessita di alcuni lavori di dettaglio. In base alla nuova ordinanza, fino al 31 agosto 2025 l'accesso al porto e gli ormeggi sono riservati esclusivamente a residenti, nativi e proprietari di abitazioni nel Comune di Malfa. Questo approccio mira a tutelare la sicurezza delle persone, la protezione dell'infrastruttura e ad evitare il sovraffollamento del porto”.

“Per garantire il rispetto di queste disposizioni e per preservare l'ordine pubblico – precisa – il Comune provvederà a breve ad affidare servizio di controllo accessi, presidio delle banchine e dei piazzali, con segnalazione di eventuali infrazioni alle autorità competenti, oltre allo spazzamento e svuotamento dei cestini. Il servizio assicurerà una gestione ottimale e sicura dell’area. L’obiettivo è garantire che l’infrastruttura portuale continui ad essere fruibile in modo ordinato, tutelando principalmente le esigenze della nostra comunità”.