Lipari, nei fondali della Pietra del Bagno sub ritrovano ancora una volta un cimitero di ossa... di plastica

A Lipari immergendosi alla Pietra del Bagno, a distanza ormai di mesi da quando sono state girate alcune scene del film "Odissea", i sub trovano ancora un vero e proprio “cimitero di ossa”. Sono ovviamente di plastica, ma sott'acqua possono sembrare umane e spaventare magari chi si immerge per la prima volta negli splendidi fondali delle Eolie.

Senza considerare l'inquinamento. «Non sarebbe ora – si chiedono i sub che li hanno rinvenuti per la seconda volta a distanza di mesi - che le autorità provvedessero alla rimozione di tutti questi rifiuti?».

Probabilmente servivano a mostrare la fine dei marinai che si lasciavano incantare dalle sirene, ma il tempo del mito è passato, il vecchio Dio Pan è morto. E la plastica invece è quasi immortale.

E non è la prima volta che si ritrovano questi “reperti”.