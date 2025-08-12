Lipari, nei fondali della Pietra del Bagno sub ritrovano ancora una volta un cimitero di ossa... di plastica

A Lipari immergendosi alla Pietra del Bagno, a distanza ormai di mesi da quando sono state girate alcune scene del film "Odissea", i sub trovano ancora un vero e proprio “cimitero di ossa”. Sono ovviamente di plastica, ma sott'acqua possono sembrare umane e spaventare magari chi si immerge per la prima volta negli splendidi fondali delle Eolie.
Senza considerare l'inquinamento. «Non sarebbe ora – si chiedono i sub che li hanno rinvenuti per la seconda volta a distanza di mesi - che le autorità provvedessero alla rimozione di tutti questi rifiuti?».
Probabilmente servivano a mostrare la fine dei marinai che si lasciavano incantare dalle sirene, ma il tempo del mito è passato, il vecchio Dio Pan è morto. E la plastica invece è quasi immortale.
E non è la prima volta che si ritrovano questi “reperti”.
Capitò che subito dopo la fine delle riprese ad opera di alcuni sub catanesi. E ancora vi sono tracce. Il film sull'Odissea del regista premio Oscar Christopher Nolan alle Eolie è stato girato nella scorsa primavera. Il kolossal, un adattamento del poema di Omero, trasferì alle isole un cast stellare: Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o. Uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026.
Foto NotiziarioIsolEolie.it
Caricamento commenti
Commenta la notizia