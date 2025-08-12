Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Lipari, nei fondali della Pietra del Bagno sub ritrovano ancora una volta un cimitero di ossa... di plastica

Risalgono alle riprese del film «L'Odissea». In passato ritrovate anche da sub catanesi. Ed è allarme per l'inquinamento

A Lipari immergendosi alla Pietra del Bagno, a distanza ormai di mesi da quando sono state girate alcune scene del film "Odissea", i sub trovano ancora un vero e proprio “cimitero di ossa”. Sono ovviamente di plastica, ma sott'acqua possono sembrare umane e spaventare magari chi si immerge per la prima volta negli splendidi fondali delle Eolie.

Senza considerare l'inquinamento. «Non sarebbe ora – si chiedono i sub che li hanno rinvenuti per la seconda volta a distanza di mesi - che le autorità provvedessero alla rimozione di tutti questi rifiuti?».

Probabilmente servivano a mostrare la fine dei marinai che si lasciavano incantare dalle sirene, ma il tempo del mito è passato, il vecchio Dio Pan è morto. E la plastica invece è quasi immortale.
E non è la prima volta che si ritrovano questi “reperti”.

Capitò che subito dopo la fine delle riprese ad opera di alcuni sub catanesi. E ancora vi sono tracce. Il film sull'Odissea del regista premio Oscar Christopher Nolan alle Eolie è stato girato nella scorsa primavera. Il kolossal, un adattamento del poema di Omero, trasferì alle isole un cast stellare: Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o. Uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026.

