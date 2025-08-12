Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Stromboli, anche il cratere eoliano ha la sua attività esplosiva

Stromboli, anche il cratere eoliano ha la sua attività esplosiva

Stromboli, anche il cratere eoliano ha la sua attività esplosiva. Lo rileva l’Ingv di Catania nell’ultimo bollettino. «Si tratta – evidenziano i vulcanologi etnei – di un'attività eruttiva ordinaria con frequenza su un livello medio all’area craterica nord. La frequenza totale media è stata di 9.6 eventi/ora con intensità su un livello episodicamente medio nella stessa area».

«Nel periodo in osservazione – spiegano i ricercatori dell’Ingv Etneo - l’attività eruttiva dello Stromboli è stata caratterizzata attraverso le analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza poste a quota 190 metri e a Punta dei Corvi. L’attività esplosiva è stata prodotta, in prevalenza, da quattro bocche eruttive localizzate nell’area craterica nord e da almeno due bocche poste nell’area craterica centro-sud. Si tratta di prodotti eruttati in prevalenza di materiale grossolano, ovvero bombe e lapilli».

Per la gioia dei turisti che ammirano le esplosioni dal mare a bordo dei vaporetti che arrivano dalle coste tirreniche siciliane, dalle altre isole eoliane e anche dalla Calabria. Lo spettacolo si ammira anche dalla costa calabrese.

Foto video notiziarioisoleolie.it

