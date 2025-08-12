Stromboli, anche il cratere eoliano ha la sua attività esplosiva. Lo rileva l’Ingv di Catania nell’ultimo bollettino. «Si tratta – evidenziano i vulcanologi etnei – di un'attività eruttiva ordinaria con frequenza su un livello medio all’area craterica nord. La frequenza totale media è stata di 9.6 eventi/ora con intensità su un livello episodicamente medio nella stessa area».

«Nel periodo in osservazione – spiegano i ricercatori dell’Ingv Etneo - l’attività eruttiva dello Stromboli è stata caratterizzata attraverso le analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza poste a quota 190 metri e a Punta dei Corvi. L’attività esplosiva è stata prodotta, in prevalenza, da quattro bocche eruttive localizzate nell’area craterica nord e da almeno due bocche poste nell’area craterica centro-sud. Si tratta di prodotti eruttati in prevalenza di materiale grossolano, ovvero bombe e lapilli».

Per la gioia dei turisti che ammirano le esplosioni dal mare a bordo dei vaporetti che arrivano dalle coste tirreniche siciliane, dalle altre isole eoliane e anche dalla Calabria. Lo spettacolo si ammira anche dalla costa calabrese.