Lipari, a Ferragosto è stop alla musica e alla gente che canta

Marina Corta mezzanotte dei Ferragosto 2025. Nicola Merlo suona al Cafè du Port, senza amplificazione. La gente gli va dietro in coro. È festa, è gilia, è estate. Ma arrivano i carabinieri.

“Si può suonare, ma la gente non può cantare. Altrimenti devono smettere loro, pena sanzioni, perché "istigano" la gente a cantare”.

Paolo Arena, presidente dell’associazione Magazzino del Mutuo Soccorso, racconta quanto accaduto nella notte che saluta l’arrivo del Ferragosto nella piazza della movida di Lipari.

I carabinieri hanno rispettato l’ordinanza del sindaco Riccardo Gullo che a sua volta l’ha emessa dopo il vertice all’inizio dell’estate che si è tenuto in prefettura a Messina che ha preso atto del decreto nazionale emesso dal governo Meloni per fronteggiare l’ordine pubblico nel vivo dell’estate.

Ma alle Eolie anche per il gran caldo, divampano le polemiche. “Sappiatelo: la musica è nostra, ci appartiene, è parte della nostra identità. E la musica non fa morire nessuno. Non è la musica a creare problemi. La musica è un collante sociale, è cultura, è libertà. Togliendola, non proteggete le Eolie: le svuotate della loro anima”, dice Federico Lo Schiavo, opinion leader liparoto.