Lipari brucia anche a Ferragosto. VIDEO

Nuovo incendio a Quattropani in località Calvano. E’ già il secondo a distanza di pochi giorni che si sviluppa nella borgata più alta e verde di Lipari. Le fiamme si sono propagate intorno alle 14 proprio vicino ad alcune abitazioni, sospinte dal vento.

Anche stavolta grazie alle vedette che ormai girano continuamente l’isola è stato lanciato l’allarme. E tempestivamente sono giunti i vigili del fuoco con tre mezzi, la forestale ed i carabinieri per le immancabili indagini. Impegnati anche i contadini della zona per evitare che le fiamme potessero assalire i loro orticelli, vigneti e anche gli alberi da frutta.

Per alcune zone impervie è stato anche richiesto l’elicottero della forestale che ha continuamente bombardato la zona con acqua di mare prelevata nella vicina zona sottostante. L’opera dopo circa tre ore con lo spegnimento del fuoco, è proseguita per la definitiva bonifica.

A Lipari è già il quarto incendio della stagione e proprio l’altro ieri il quinto è avvenuto a Vulcano. Incendi dolosi? Sicuramente sussurrano gli inquirenti.