Turista si infortuna in barca a vela alle Eolie, soccorso dalla guardia costiera

Infortunio per un turista mentre si trovava su una barca a vela al largo dell’isola delle Eolie. Scattata la richiesta di soccorso da parte dei componenti dell’equipaggio, si è attivata la sala operativa della guardia costiera di Lipari che veniva informata dallo skipper dell’imbarcazione in navigazione a est dell’Isola di Filicudi che segnalava la necessità di urgente assistenza sanitaria.
Sotto il coordinamento dell’XI MRSC di Catania, si procedeva a contattare il locale servizio 118 ed il centro internazionale radio medico, che disponeva l’intervento della motovedetta CP 332.
Imbarcato il turista si partiva verso Lipari. In banchina era presente un’ambulanza del 118 che lo trasferiva al pronto soccorso per le cure necessarie.
Caricamento commenti
Commenta la notizia