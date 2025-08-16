Eolie, bomba d’acqua su Lipari: a Panarea saltati i collegamenti telefonici

Dopo il gran caldo anche la bomba d’acqua. Ha colpito maggiormente l’isola di Lipari. Con strade allagate per il fiume d’acqua ma anche lampi e tuoni fortissimi che hanno fatto temere il peggio.

La via Tenente Mariano Amendola con dalla pioggia. Per abitanti e negozianti difficoltà per entrare e uscire dai loro locali. Via Roma, Calandra, Marina Lunga con fiumi in piena. La pioggia torrenziale ha anche costretto i tanti diportisti a rimanere bloccati nei loro yacht in mezzo al mare e attraccati nei pontili.

A Panarea saltati i collegamenti telefonici, a Stromboli per fortuna solo qualche goccia di pioggia e a Panarea spettacolo per la tromba marina.

Foto e video Notiziarioisoleolie.it