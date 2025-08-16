La Guardia Costiera di Messina rafforza i controlli, raffica di sequestri e sanzioni lungo il litorale

Controlli serrati, mezzi navali dispiegati e un’attività capillare su spiagge e litorali: è questo il bilancio dell’operazione “Ferragosto Sicuro” condotta tra il 14 e il 15 agosto dalla Guardia Costiera di Messina, impegnata lungo tutto il compartimento marittimo per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti nei giorni di maggiore afflusso turistico. L’operazione, inserita nel piano nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, ha visto impegnati uomini e mezzi della Capitaneria di Porto di Messina, dell’ufficio marittimo di Giardini Naxos e della nave “Alfredo Peluso” CP905, unità della componente d’altura dislocata in zona per rafforzare il dispositivo di sicurezza.

I controlli hanno interessato stabilimenti balneari, unità da diporto, spiagge libere e aree a maggiore concentrazione di turisti, con risultati significativi: