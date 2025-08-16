Stromboli-Panarea, una tromba marina nel canale

A distanza di pochi giorni una nuova tromba marina. Dopo Vulcano, adesso nel canale tra Stromboli e Panarea interessate da una burrasca dopo il caldo dei giorni precedenti.

È stata ripresa dall'elicottero dell'Air Panarea al comando di Lorenzo Vielmo. Il pilota già comincia a riscaldarsi per la 25° edizione della ricorrenza dello Sposalizio dei Faraglioni - Petra Minalda e Petru Luongu e del figlio… nato il Faraglionicchio adiacente - che sarà organizzata dall'associazione “Amici Lontani e Vicini dell'associazione del Notiziario delle Isole Eolie”. E dedicata alla memoria del suo fondatore il cantore-artista Gery Palamara recentemente scomparso.

Oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio. La temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 27°C, la minima di 23°C alle ore 23. I venti saranno moderati da nord-nord-ovest al mattino con intensità di circa 13km/h, deboli al pomeriggio con intensità di circa 5km/h, alla sera deboli provenienti con intensità di circa 8km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.3, corrispondente a 953W/mq.