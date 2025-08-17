Cade dalle scale di casa a Salina, trasferto dalla guardia costiera a Lipari

Una rovinosa caduta dalle scale e la corsa in motovedetta verso l’ospedale di Lipari. Un uomo di 37 anni, di Salina, è caduto accidentalmente nella sua abitazione ed è stato costretto a ricorrere ai sanitari che lo hanno prelevato e portato al pronto soccorso di Lipari.

Il trasferimento è avvenuto con la motovedetta Sar Cp332 dell’Ufficio circondariale marittimo che a Lipari ha imbarcato il personale del 118. Dopo aver raggiunto Salina, i sanitari hanno preso in cura il paziente e si sono diretti al porto di Pignataro. In attesa vi era l’ambulanza che completato il trasferimento in ospedale per le cure del caso.