Ginostra non dimentica, Pippo Baudo portò l'elettricità

Gli abitanti di Ginostra, minuscolo borgo alle pendici dello Stromboli, hanno voluto ricordare, oggi (17 agosto 2025), Pippo Baudo con un momento di preghiera nella chiesa di recente riaperta al culto.

Fu proprio Pippo Baudo, nel 2002, durante il Festival di Sanremo di quell’anno, che, ospitando in diretta la telefonata di Gianluca Giuffrè, uno dei 30 abitanti della frazione, portò alla ribalta nazionale e internazionale gli appelli dei residenti che chiedevano l’elettrificazione del villaggio. Quella telefonata, seguita da 15 milioni di telespettatori, fu di grande impatto mediatico e nel giro di due anni (2004) proprio il giorno del festival di Sanremo, Ginostra accese la prima lampadina. Da allora Pippo Baudo è entrato nella storia di Ginostra e i suoi abitanti oggi lo piangono come un padre.