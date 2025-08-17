Maltempo alle Eolie: Stromboli resiste grazie ai lavori di messa in sicurezza, Vulcano sommersa da fango e detriti

Ma i continui drammi sono finiti. Finalmente a seguito dei lavori di messa in sicurezza dei torrenti ultimati da poco tempo, per la prima volta da allora, è uscita indenne dopo la nuova bomba d’acqua di ieri pomeriggio. Tutti temevano il peggio, invece il territorio strombolano ha ben resistito alle nuove intemperie. Lo ha confermato l’assessore al decentramento Carola Barnao che ha esclamato: “Per fortuna sì…”. Così come lo scrittore Fabio Famularo e il tassinaro Fabrizio Di Maggio.

Lipari ieri mattina, Stromboli e Vulcano ieri pomeriggio sotto i colpi di bombe d’acqua. L’isola di “Iddu”, dopo il film sulla Protezione civile a causa di un incendio sfuggito dalle riprese per il vento dal maggio del 2022 ad ogni pioggia anche lieve si è ritrovata sommersa da fiume di fango, massi e ciottoli scesi dalla montagna che hanno messo in ginocchio gli abitati di Scari, San Vincenzo e Piscità con danni incalcolabili.

Se Stromboli finalmente sorride, Vulcano piange. La bomba d’acqua all’incirca allo stesso orario si è abbattuta violentemente nell’isola più vicina alla costa siciliana. Con fiumi in piena che sono scesi a valle da tutte le parti finendo nel mare dell’area portuale di Levante.

Racconta l’isola di Gelso Rosalba Basile: «A questi livelli ne ricordo una simile nel 2011. Ci ha sorpreso in macchina mentre percorrevamo la provinciale Vulcano Porto-Vulcano Piano, insieme a diversi escursionisti in macchina e anche a piedi. E sono stati attimi di paura…».

A Vulcano si è subito attivata la macchina degli interventi. «In serata – evidenzia il vulcanaro Angelo Messina – si è ripristinata la viabilità sula provinciale Vulcano Porto a seguito dello sversamento di pietre e fango dalle vasche di calma ai piedi del cratere, che hanno anche invaso alcune abitazioni limitrofe. Sul posto è intervenuta la ruspa della ditta Scaffidi e lavori coordinati da Nico Russo insieme ai volontari della Protezione civile comunale, i vigili urbani, i vigili del fuoco ed i carabinieri. E la viabilità è tornata regolare.

Per la cronaca in tre giorni le vigilesse Simona Grella e Valentina Biviano hanno inflitto oltre 70 multe per sosta vietata.

Foto e video NotiziarioIsolEolie.it