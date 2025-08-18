Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Forza Italia, De Leo: risonanza magnetica ferma da mesi a Milazzo, situazione intollerabile

Forza Italia, De Leo: risonanza magnetica ferma da mesi a Milazzo, situazione intollerabile

di

«È inaccettabile che all’ospedale di Milazzo la risonanza magnetica sia inutilizzabile da mesi. L'assenza di questo fondamentale servizio diagnostico compromette la tempestività delle cure, allunga le liste d’attesa e costringe i pazienti a rivolgersi ad altre strutture della provincia, se non addirittura fuori territorio, o a ricorrere ai privati». Lo denuncia il parlamentare di Fi Alessandro De Leo, che chiede «chiarimenti urgenti ai vertici dell’Asp sui motivi del mancato funzionamento dell’apparecchiatura e sullo stato di avanzamento della consegna del nuovo macchinario, annunciato ormai da tempo».

Il deputato sottolinea che «è assolutamente urgente e indispensabile ripristinare il servizio. Per questo motivo invito l’assessorato regionale alla Salute a intervenire con decisione sull'Asp, affinché la situazione venga risolta senza ulteriori indugi. In caso contrario, se non si registreranno sviluppi concreti a stretto giro, mi rivolgerò direttamente al presidente della Regione per sollecitare un intervento immediato e risolutivo».

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province