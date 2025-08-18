Lipari, ancora problemi per l'impianto elettrico nella pista dell'ospedale e l'elisoccorso per una decina di minuti gira a vuoto

Qualche settimana fa nel cuore della notte l’elisoccorso era pronto ad atterrare ma la pista vicino l’ospedale era al buio e ha girato in aria per un bel nell’attesa che tornasse l’illuminazione. E con un certo ritardo, ha proceduto a trasferire l’isolano in un nosocomio in terraferma.

Stavolta nuovo disservizio ieri sera. Il velivolo del 118 è rimasto in aria una decina di minuti girando e rigirando attorno alla pista dell’ospedale, con il malcapitato paziente in attesa del soccorso, fin quando un infermiere, sollecitato, è intervenuto per ripristinare l’impianto elettrico.

Dopo le lamentele scattate anche sui social si era anche attivato il responsabile comunale della Protezione civile Nico Russo che aveva incaricato l’esperto Giovanni Mollica, elettricista di professione, a fare una ricognizione. Nel mentre l’elisoccorso era atterrato e ha proceduto a trasferire il paziente in un ospedale di Messina. Ma le polemiche restano. E tutti a chiedersi “ma non può esserci un incaricato tra Comune e ospedale per le verifiche della pista nel momento in cui è richiesto l’elicottero peer un soccorso?”.

Foto NotiziarioIsoleoliE.it