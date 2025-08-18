Tragedia sfiorata a Marina Corta, in fiamme una barca di turisti

Alcune barche da diporto provenienti dalla costa siciliana hanno trovato riparo dal mare agitato che negli ultimi giorni ha colpito l'arcipelago e una delle imbarcazioni durante le operazioni di ormeggio a causa di un corto circuito ha preso fuoco, sotto coperta scatenando il panico nell'affollato porticciolo.

A bordo dell’imbarcazione si trovavano tre uomini e tre donne, una delle signore spaventata si è gettata in mare. Sul molo si trovava un giovane di Marina Corta, Dodi Domina Rossi che è prontamente intervenuto con la propria barca soccorrendo la donna in mare. Ha anche fatto evacuare l’imbarcazione.

Munito di estintore ha provveduto a spegnere le fiamme e a procedere con il regolare ormeggio della barca. Immediato anche l’intervento da parte della guardia costiera guidata da capo Ivano Lenti e del personale del 118 che hanno stabilizzato la donna, abbastanza provata per l'accaduto e certificato che tutti i membri dell’equipaggio, apprensione a parte, stavano bene.