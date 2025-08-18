Tragedia sfiorata a Marina Corta, in fiamme una barca di turisti

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Lipari island yacht marina landscape

Alcune barche da diporto provenienti dalla costa siciliana hanno trovato riparo dal mare agitato che negli ultimi giorni ha colpito l'arcipelago e una delle imbarcazioni durante le operazioni di ormeggio a causa di un corto circuito ha preso fuoco, sotto coperta scatenando il panico nell'affollato porticciolo.

A bordo dell’imbarcazione si trovavano tre uomini e tre donne, una delle signore spaventata si è gettata in mare. Sul molo si trovava un giovane di Marina Corta, Dodi Domina Rossi che è prontamente intervenuto con la propria barca soccorrendo la donna in mare. Ha anche fatto evacuare l’imbarcazione.

Munito di estintore ha provveduto a spegnere le fiamme e a procedere con il regolare ormeggio della barca. Immediato anche l’intervento da parte della guardia costiera guidata da capo Ivano Lenti e del personale del 118 che hanno stabilizzato la donna, abbastanza provata per l'accaduto e certificato che tutti i membri dell’equipaggio, apprensione a parte, stavano bene.

Gli stessi turisti, una volta ripresisi, hanno avuto parole di elogio per il giovane isolano che nonostante il pericolo è prontamente intervenuto per soccorrere vite umane.

