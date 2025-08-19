Cibo mal conservato, droga e automobilisti indisciplinati: raffica di multe e denunce alle Eolie

Nel corso dei controlli effettuati alle attività commerciali, i carabinieri della stazione di Filicudi hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. I militari delle stazioni di Lipari e del posto fisso di Panarea, e dei Carabinieri della Stazione di Stromboli hanno denunciato a vario titolo altri due titolari di attività commerciali per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per avere organizzato una serata danzante senza la prescritta licenza.

Inoltre hanno sanzionato amministrativamente altre quattro persone per violazione di ordinanza sindacale, con relativa proposta di chiusura e per violazioni relative alle prescrizioni per le emissioni sonore nei locali pubblici.

Durante le verifiche, i militari dell’arma hanno controllato più di 350 persone e 219 veicoli, con la contestazione di diverse violazioni al codice della strada, anche per infrazioni che mettono in pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni. A carico di quattro individui, hanno proceduto per ubriachezza molesta, in quanto trovati ubriachi ad infastidire turisti e passanti sulla pubblica via. A seguito delle violazioni accertate i carabinieri hanno sequestrato amministrativamente 7 veicoli e sottoposto a fermo amministrativo altri sette mezzi, decurtando 70 punti dalle patenti di guida dei contravventori ed elevando sanzioni per oltre 9.000 euro.