Il feretro di Pippo Baudo è arrivato in Sicilia

Il feretro di Pippo Baudo è arrivato a Messina. Sarà sistemato nella chiesa e domani verso le 9 sarà aperta la camera ardente dove è previsto un afflusso di migliaia di persone. Le esequie cominceranno alle 16 e saranno presiedute dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l’omelia.

A Militello è tutto pronto dopo le riunioni del sindaco Giovanni Burtone che è anche deputato regionale Pd, con prefetto e vertici delle forze dell’ordine. Nella chiesa potranno entrare circa trecento persone i familiari di Baudo, gli amici più stretti, rappresentanti istituzionali, ci saranno il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, e il presidente della Regione Renato Schifani, e i giornalisti. Le migliaia di persone attese potranno seguire i funerali dal maxischermo montato in piazza santa Maria della Stella.

Il sindaco Burtone, da due giorni impegnato per l'organizzazione delle esequie, dice: «Pippo veniva sempre quando c'era la sua famiglia, ogni estate e durante le vacanze natalizie. Quando morirono i genitori veniva per riposarsi nella sua villetta in campagna. Quando scendeva in paese non voleva filtri incontrava le persone come un amico come se conoscesse tutti. Aveva affetto per la comunità un affetto ricambiato da tutti noi. Poi questo binomio indissolubile: 'Militello il paese di Pippo Baudò non credo ci siano tanti esempi nel mondo».