Il feretro di Pippo Baudo è arrivato in Sicilia

Il feretro di Pippo Baudo è arrivato a Messina. Sarà sistemato nella chiesa e domani verso le 9 sarà aperta la camera ardente dove è previsto un afflusso di migliaia di persone. Le esequie cominceranno alle 16 e saranno presiedute dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l’omelia.
A Militello è tutto pronto dopo le riunioni del sindaco Giovanni Burtone che è anche deputato regionale Pd, con prefetto e vertici delle forze dell’ordine. Nella chiesa potranno entrare circa trecento persone i familiari di Baudo, gli amici più stretti, rappresentanti istituzionali, ci saranno il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, e il presidente della Regione Renato Schifani, e i giornalisti. Le migliaia di persone attese potranno seguire i funerali dal maxischermo montato in piazza santa Maria della Stella.
Il sindaco Burtone, da due giorni impegnato per l'organizzazione delle esequie, dice: «Pippo veniva sempre quando c'era la sua famiglia, ogni estate e durante le vacanze natalizie. Quando morirono i genitori veniva per riposarsi nella sua villetta in campagna. Quando scendeva in paese non voleva filtri incontrava le persone come un amico come se conoscesse tutti. Aveva affetto per la comunità un affetto ricambiato da tutti noi. Poi questo binomio indissolubile: 'Militello il paese di Pippo Baudò non credo ci siano tanti esempi nel mondo».
Alla domanda se Militello intitolerà una strada o una piazza a Baudo il sindaco risponde: «Pippo era una persona sobria. Questo è il momento dei funerali. Lui ha dato un segnale fortissimo, non ha voluto recidere questo cordone ombelicale col suo paese neanche di fronte alla morte. Facciamo questo primo passaggio poi ci sarà un momento per pensare al resto».
Nella zona della chiesa ci saranno postazioni della protezione civile (volontari arriveranno da varie province), che forniranno bottigliette d’acqua minerale ed è stato potenziato il servizio di 118 mentre i tre primari di Chirurgia, Pronto soccorso e Rianimazione dell’ospedale faranno la spola tra la piazza e la chiesa.
La gente del borgo dei borghi 2025 darà l’ultimo abbraccio a Pippo Baudo prima del trasferimento nel cimitero di Militello dove la bara sarà sistemata nella cappella di famiglia, dove riposano il padre e la madre, realizzata dall’architetto catanese di fama Giuseppe Pagnano. I funerali saranno trasmessi in diretta dalle 15.30 e fino alle 18.10, sul Tg1 della Rai, mentre dalle 15.35 su Retequattro, andrà in onda lo speciale «Diario del Giorno - Addio Pippo», condotto da Monica Bertini, che seguirà in diretta i funerali di Pippo Baudo, allungandosi fino alle 18.55. Trenitalia ha già
potenziato l’offerta commerciale con bus nelle stazioni di Catania centrale, Militello e Gela per permettere gli spostamenti.
Caricamento commenti
Commenta la notizia