Vulcano, recuperata una capretta in pericolo dai vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Messina, in servizio sull’isola di Lipari, è intervenuta per il recupero di una capretta in difficoltà, in una zona impervia di Vulcano.
L’animale, rimasto bloccato su un costone roccioso e impossibilitato a muoversi, è stato individuato dalla squadra VF di Lipari. Due operatori SA (soccorritori acquatici) del comando hanno raggiunto l'animale a bordo del gommone SAR con, alla conduzione, due specialisti nautici. Indossati i dispositivi di protezione individuale, hanno raggiunto la capretta in sicurezza e provveduto al suo recupero e salvataggio.

L’animale, visibilmente provato ma in vita, è stato affidato alle cure dei volontari presenti sull’isola. L’intervento testimonia, ancora una volta, la prontezza, la professionalità e l’attenzione dei vigili del fuoco verso ogni forma di vita, anche nelle situazioni più delicate e complesse.

