Capo d’Orlando, maxi rissa tra giovani in piazza Trifilò: quattro feriti in ospedale

Un ennesimo grave episodio di violenza urbana nelle notti della movida si è verificato in pieno centro cittadino a Capo d’Orlando. I fatti, accaduti nella notte tra lunedì e martedì in piazza Trifilò, hanno visto coinvolti cinque giovani, tra cui anche minorenni, che hanno dato vita ad una rissa furibonda, con pugni, calci e bastoni, e persino un colpo di casco da motociclista sferrato da uno dei contendenti ad un altro giovane già steso per terra.

Il tutto immortalato da video ripresi con gli smartphone da alcune giovani presenti e divenuti presto virali sulle chat. In quattro, trasportati dal 118, hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso per i traumi e le contusioni riportate nella colluttazione, uno in particolare in condizioni più serie. In corso le indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello giunti sul posto, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti. Oltre all’ascolto dei soggetti coinvolti e di altri presenti, si stanno acquisendo anche i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.