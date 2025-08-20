Capre in casa e orti distrutti: l’emergenza di Ginostra e Alicudi finisce sul Times

Adesso tutto il mondo conosce il disagio che da mesi vivono gli abitanti delle Eolie. Il prestigioso quotidiano Times ha dedicato addirittura una pagina intera alla vicenda delle capre selvatiche che hanno invaso Ginostra e Alicudi, rilanciata nei giorni scorsi anche da diversi media nazionali. Il dramma riguarda i quaranta residenti delle due isole, ai quali si aggiungono villeggianti e turisti in vacanza, costretti a convivere con circa cinquecento capre scese dalla montagna e ormai stanziate anche nei centri abitati.

Gli animali, sempre più affamati, entrano nelle case in cerca di cibo, devastano orti, coltivazioni di capperi e alberi da frutta. Una capretta è arrivata persino in una camera da letto. «Non ne possiamo più», ripetono gli isolani, che da tempo denunciano la situazione chiedendo interventi immediati.

Nei giorni scorsi a Ginostra e ad Alicudi sono sbarcate due squadre della Forestale per una ricognizione e per redigere una relazione da trasmettere all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina. Intanto il sindaco Riccardo Gullo ha convocato un vertice in videoconferenza con la Regione e con i tecnici competenti, in attesa di provvedimenti definitivi.