Lipari, ragazza si ustiona la gamba in moto: trasferita in elisoccorso

A Lipari disavventura per una ragazza. Girava in moto per le vie dell’isola quando improvvisamente la gonna è finita nella marmitta. L'abito è andato in fiamme e la giovane si è ustionata la gamba.

Soccorsa, è arrivata l’ambulanza del 118 ed è stata trasferita al pronto soccorso. Il medico di turno dopo le prime medicazioni non ha potuto fare altro che richiedere l’intervento dell’elisoccorso ed è stata trasferita a Catania e ricoverata all’ospedale Cannizzaro.

Nell’isola affollata di turisti, dall’ospedale ci sono state altre due chiamate per il velivolo del 118. Per un villeggiante di Roma con casa a Vulcano che in barca a causa di una caduta ha riportato un trauma alla gamba ed è stato trasportato sempre al Cannizzaro e per un’altra persona che a causa di un malore è stata trasportata in un ospedale messinese.

Foto NotiziarioIsolEolie.it