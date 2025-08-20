Vulcano, crisi idrica nel villaggio Lentia per 500 villeggianti: parte la denuncia

A Lentia, complesso residenziale di Vulcano che ospita ben 500 villeggianti, scarseggia l’acqua e Raffaele Granato Corigliano, legale rappresentante del condominio, dice basta al "sistema" di distribuzione idrica sull'isola. Per i disagi che ormai da giorni vivono i vacanzieri, non ci sta e richiede l’immediato intervento delle forze dell’ordine e delle autorità amministrative affinché il disservizio venga tempestivamente eliminato.

E ha proposto formale denunzia affinché «si accerti perché il servizio idrico non funzioni nei termini contrattualizzati e vengano fatte disparità di trattamento tra i diversi complessi residenziali presenti sull'isola e perché venga penalizzato Lentia».

FOTO NotiziarioIsolEolie.it