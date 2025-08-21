Eolie, turismo tra luci e ombre: a Panarea gli operatori: «Calo del 20%». Il sindaco Gullo: «Più 6%...»

Il sindaco Riccardo Gullo non è d’accordo. «I dati sono positivi, questo è certo, come certo è che bisogna analizzarli per capirne bene il significato e l’articolazione all’interno dell’Arcipelago. La notizia sembra confermata da Liberty Lines che ha aumentato del 6% il numero dei viaggiatori per le Eolie, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 12 agosto. Tale percentuale, trasformata in numeri interi, significa che nelle nostre isole sono arrivate circa 39.000 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Non è un dato di poco conto, ma un indice importante che va articolato per isola e va interpretato per flussi di provenienza, media di permanenza e comportamenti. Per ora ci accontentiamo del dato generale che abbiamo acquisito e che, sicuramente, ci riserverà ancora qualche sorpresa».

Stagione turistica con luci e ombre. È il primo giudizio che arriva dagli operatori del “Sole e del Mare”. E giunge dall’isola dei vip: Panarea. Il punto dopo un incontro lo hanno fatto il presidente degli albergatori Salvatore Tesoriero e l’amministratore del gruppo “Panarea” Salvuccio Mellina.

Ma alle Eolie la caldissima estate è resa complicata anche per le modifiche nel vivo di agosto dell’ordinanza che vieta lo sbarco delle auto e moto per chi non ha le autorizzazioni. E così dopo i controlli di carabinieri e polizia municipale allo sbarco dei mezzi, sono scattate le multe salate. Gullo con nuova ordinanza ha chiamato in causa anche la società di navigazione che ha permesso lo sbarco “non autorizzato”. E ha esclamato: «Se non si rispetta l’ordinanza multe pure per loro».

Fatto sta che la modifica non ha permesso a molti villeggianti di sbarcare. E sono stati costretti a dover rinunciare alle Eolie, pur avendo prenotato e pagato nei mesi precedenti. Per non parlare del traffico caotico con auto e moto con incidenti quasi all’ordine del giorno ed elisoccorso che va e viene dalla terraferma. I carabinieri hanno intensificato i posti di blocco nelle piste da… "formula uno": Marina Lunga e lungomare di Canneto. Anche la movida “ridimensionata” per il provvedimento nazionale ha messo in crisi l’invasione del turismo giovanile costretti a fare bagni notturni per rinfrescarsi, visto che nei bar e ritrovi la musica “assordante e canti a squarciagola” sono ormai proibiti.

Ma non manca l’esercito dei vip. A Panarea il ministro della difesa Guido Crosetto gira in barca. E poi Aurelio De Laurentis, Carlo Verdone, Ficarra e da stasera parte la grande festa del patrono San Bartolomeo che si concluderà con la processione della statua in argento e un mare di folla.

A mare invece il traffico è caotico per l’invasione di mega yacht costretti a fermarsi in mezzo al mare per mancanza di strutture portuali adeguate. Ma questa ricchezza rimane quasi tutta in mezzo al mare. E alle Eolie in un certo modo si è delusi perché non pagano neppure la tassa di sbarco che anche quest’anno si dovrebbe attestare su un milione e 800 mila euro.

E non la paga neppure chi attracca. Eppure di rifiuti ne scaricano all'alba e che rumori soprattutto quando depositano il vetro nei mezzi peraltro spesso maleodoranti. Eppure continuano a non pagare la Tari perché annualmente la spuntano quasi tutti con l''organismo provinciale.

Nel 2024 i fondi del ticket sono stati tutti utilizzati per far fronte all’emergenza rifiuti. Dal 2022 in poi non c’è resoconto, nonostante le ripetute richieste, anche all'ultimo arrivato il dottor Antonio Le Donne, segretario generale del Comune di Lipari.

Ma ci sono sempre discariche di spazzatura domenicali nelle borgate alte dell’isola madre perché nel contratto con la ditta a suo tempo non è stata prevista la raccolta. E lo “spettacolo” viene "ammirato" puntualmente dai vacanzieri che fanno il giro dell’isola.

Foto NotiziarioIsolEolie.it