Manca l'ortopedia a Lipari, «ecco l'odissea per rimuovere il gesso di mia madre»

L’ospedale di Lipari è privo del medico ortopedico e di una sala gessi. Continuano così i viaggi degli isolani verso il nosocomio di Milazzo. Con disagi e danni economici.

L’ultima testimonianza in ordine di tempo è del cantore eoliano Livio Sciacchitano. «L'altra mattina, alle 9.20 – esordisce - parto con mia madre per il nosocomio di Milazzo perché potesse rimuovere il gesso e passare la visita ortopedica di controllo ( l’ospedale di Lipari non ha un reparto di ortopedia d’urgenza e una sala gessi). I numeri altissimi dell’ospedale di Milazzo, ove confluiscono i pazienti di moltissime località, fa sì che la visita scorra oltre le 13, orario previsto e per il quale avevo acquistato i biglietti per il rientro. Siamo costretti a rientrare con l’aliscafo delle 16:30 per arrivare a casa con la mamma anziana, spero le 18. Gli abitanti delle isole non sono cittadini uguali agli altri piccoli territori sono cittadini speciali ed hanno bisogno di una sanità che funzioni».