Lipari, bimba di 4 anni ingoia l'orecchino della mamma e finisce in ospedale

E’ accaduto a Lipari. Ad accorgersi dell’orecchino è stata la madre della piccola. Che ne ha ritrovato solo uno a forma di cuore nella sua abitazione. E ha subito pensato alla bimba. Immediata corsa al pronto soccorso.

Il medico di turno dopo i primi accertamenti ha fatto eseguire una radiografia ed è stato rinvenuto il corpo estraneo. A questo punto non è rimasto altro da fare che richiedere l’intervento dell’elisoccorso ed è stata trasferita a Messina e ricoverata in ospedale per procedere all’eliminazione del corpo estraneo.

Foto NotiziarioIsolEolie.it