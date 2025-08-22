Lipari e l'ordinanza sindacale anti applausi: giovedì Consiglio comunale per ribaltarla

Se Gullo si difende parlando di «agosto più vivibile, smentiti i profeti del malagurio, movida equilibrata, meno macchine, piu’ tranquillità e piu’ arrivi», l’opposizione-maggioranza (grazie ai tre dissidenti di Gullo) ha fatto convocare un consiglio comunale straordinario al presidente Nuccio Russo per modificare attraverso una mozione, letteralmente l’ordinanza sindacale. E’ stata firmata da Gaetano Orto, Raffaele Rifici, Adolfo Sabatini, Cristina Dante, Giorgia Santamaria e dai tre dissidenti Lucy Iacono, Angelo Portelli, ma anche il presidente Russo che da tempo ha preso le distanze.

Agosto rovente anche a livello politico. La nuova ordinanza del sindaco di Lipari Riccardo Gullo che l’ha emessa a metà agosto e che vieta la musica con amplificazione dopo la mezzanotte, e anche il canto e gli applausi dei turisti alla band di turno nei bar della movida e che ha fatto scattare anche l’intervento dei carabinieri, a seguito delle polemiche scatenate, ha determinato nuove iniziative da parte dell’ex gruppo di minoranza, oggi di maggioranza, capeggiato da Gaetano Orto, avvocato, già candidato a primo cittadino.

«Il divieto generalizzato – puntualizzano - che non solo vieta la musica amplificata, ma arriva addirittura a proibire il canto spontaneo del pubblico e persino semplici manifestazioni sonore come il battere le mani a ritmo; e si è già tradotto, anche in occasione delle festività di Ferragosto, in episodi che hanno suscitato disagio e imbarazzo, danneggiando l’immagine del nostro territorio agli occhi di residenti e turisti. Un applauso o un battito di mani da parte degli spettatori non hanno mai arrecato danno alla quiete pubblica, ma rappresentano espressioni naturali di partecipazione collettiva; cantare spontaneamente, senza microfoni né amplificazione, canzoni popolari o d’autore è da sempre un modo sano e naturale di vivere la socialità e la cultura, e vietarlo appare eccessivo e illogico; in molte località turistiche si adotta un approccio equilibrato, consentendo una minima amplificazione (entro i 60 watt totali, distribuiti in piccoli amplificatori non superiori a 15 watt ciascuno), senza che ciò arrechi disturbo o comprometta il decoro».

«Riteniamo – sostengono – che occorre contemperare la tutela della quiete pubblica con la salvaguardia delle tradizioni e della vitalità culturale della comunità; una regolamentazione ragionevole, condivisa con operatori, artisti e cittadini, può evitare rigidità e divieti sproporzionati che rischiano di penalizzare la nostra economia turistica, mortificare gli artisti e gruppi che si esibiscono e determinare sanzioni per comportamenti impossibili da controllare da parte dei gestori degli esercizi commerciali».

Il consiglio si riunirà giovedì 28 agosto alle 10 con all’ordine del giorno il rendiconto 2024 e oltre alla questione musica sono stati aggiunti i disservizi sanitari e le criticità per lo sbarco dei vaporetti con escursionisti nelle isole minori. Se si considera che ultimane i consiglieri d’opposizione-maggioranza hanno bocciato quasi tutte le proposte della Giunta Gullo, il dado è tratto.

