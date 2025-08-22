Stash ha il Covid, annullato il concerto dei The Kolors a Messina

Annullato il concerto dei The Kolors a Messina, che doveva essere ospitato dall'Arena di Capo Peloro. Il frontman Stash da ieri è alle prese con un malessere, tanto che era già stato annullato il concerto di Agira. Era stato lo stesso cantante a darne l'annuncio: "Vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato – aveva esordito il cantante, svelando cosa gli hanno detto – Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore". Che però non sono state sufficienti.
Il concerto di Messina è stato quindi annullato. Verranno date entro domani informazioni in merito all’eventuale possibilità di recuperare prossimamente la data cancellata. E anche in questo caso è stato lo stesso Stash a ufficializzarlo con un video in cui annuncia di avere il covid. Sempre il frontman nel video si sofferma sui soldi per le prenotazioni sostenendo di non sapere nulla perché il concerto è assolutamente gratuito. Ma era stato il Comune nel suo comunicato a scvrivere che "per assistere all’evento, che vedrà protagonista la celebre band italiana con il suo travolgente mix di pop, rock e funk, sarà necessario effettuare la prenotazione online e versare un contributo simbolico di 1,50 euro, finalizzato ad agevolare l’organizzazione e a regolamentare l’accesso all’area spettacolo".
La polemica sul costo delle prenotazioni
Proprio le ultime frasi di Stash hanno innescato una polemica soprattutto sui social di chi ha attaccato l'Amministrazione comunale per quell'euro e cinquanta. Ma di fatto si tratta della piattaforma che gestisce la prenotazione dei biglietti, come concordato con la Questura per motivi di ordine pubblico, per evitare che in un'area di 5mila persone come quella di Torre Faro non arrivino migliaia e migliaia di persone. Motivo per cui servono le prenotazioni, in modo che sul posto l'afflusso sia contingentato e arrivino solo le persone prenotate. E 1.50 euro rappresenta il costo di gestione della piattaforma online.
"Riteniamo opportuno - ha scritto in un comunicato l'Amministrazione - fare dei chiarimenti dal momento che nel video diffuso l’artista fa riferimento al pagamento di un biglietto facendo intendere che il Comune abbia incassato delle somme. Il Comune di Messina non ha incassato neanche un euro dal ticket simbolico di 1,50 euro né dalle prenotazioni online. Al contrario, l’Amministrazione si è fatta carico delle spese necessarie per organizzare l’evento, mettendo a disposizione gratuitamente sia gli artisti che i servizi indispensabili allo svolgimento delle attività musicali e dei concerti, a beneficio dei cittadini e dei visitatori. La formula del QR code è stata richiesta dagli organismi preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica per la regolamentazione dei flussi ed è di esclusiva competenza degli organizzatori che si affidano ai servizi di una piattaforma che utilizza un software per l'emissione di biglietti elettronici con QR Code e fornisce i lettori digitali. Riguardo ai ticket acquistati abbiamo comunque chiesto a chi gestisce il servizio che venga esplorata la possibilità di rimborso attraverso la piattaforma incaricata della loro gestione. Chiediamo ai possessori di biglietti di attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per dettagli specifici sugli eventuali rimborsi".
