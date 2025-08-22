Stash ha il Covid, annullato il concerto dei The Kolors a Messina

Annullato il concerto dei The Kolors a Messina, che doveva essere ospitato dall'Arena di Capo Peloro. Il frontman Stash da ieri è alle prese con un malessere, tanto che era già stato annullato il concerto di Agira. Era stato lo stesso cantante a darne l'annuncio: "Vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato – aveva esordito il cantante, svelando cosa gli hanno detto – Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore". Che però non sono state sufficienti.

Il concerto di Messina è stato quindi annullato. Verranno date entro domani informazioni in merito all’eventuale possibilità di recuperare prossimamente la data cancellata. E anche in questo caso è stato lo stesso Stash a ufficializzarlo con un video in cui annuncia di avere il covid. Sempre il frontman nel video si sofferma sui soldi per le prenotazioni sostenendo di non sapere nulla perché il concerto è assolutamente gratuito. Ma era stato il Comune nel suo comunicato a scvrivere che "per assistere all’evento, che vedrà protagonista la celebre band italiana con il suo travolgente mix di pop, rock e funk, sarà necessario effettuare la prenotazione online e versare un contributo simbolico di 1,50 euro, finalizzato ad agevolare l’organizzazione e a regolamentare l’accesso all’area spettacolo".