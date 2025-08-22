Tentato omicidio, arrestato un uomo di 41 anni a Brolo

Avrebbe accoltellato un uomo alle spalle, ferendolo gravemente: i carabinieri hanno arrestato un quarantunenne, domiciliato a Brolo nel Messinese, per il reato di tentato omicidio. L’uomo è adesso agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Il Gip ha osservato come l’indagato, con la sua condotta spregiudicata, abbia dimostrato una incapacità di autocontrollo ed una latente inclinazione a commettere azioni violente e micidiali, al verificarsi di situazioni tutt'altro che estreme.