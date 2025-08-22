Vulcano. A Gelso ammirato “Kaos”, il lussuoso yacht della miliardaria americana Nancy Walton Laurie

Nella rada di Gelso a Vulcano ha gettato le ancora "Kaos" di 110 metri. Si è ormeggiato al largo del piccolo borgo dell’isola delle Eolie in prossimità della spiaggia dell’Asino famosa per la sua finissima sabbia nera vulcanica.

Costruito nei Paesi Bassi da Oceanco per lo sceicco Khalifa Al Thani, deceduto prima che venisse ultimato, è stato poi venduto alla miliardaria americana Nancy Walton Laurie, ereditiera della famiglia Walmart, proprietaria della più grande catena di distribuzione al mondo, con un patrimonio stimato di oltre 7 miliardi di dollari. Ospita 30 turisti con 45 persone di equipaggio in 24 cabine ed è dotato anche di eliporto. Ha un valore di 300 milioni di dollari.

A Lipari a Valle Muria si è ormeggiato “I Dynasty”. Sempre nella “capitale eoliana” si è ancorato “High Power III”, di 70 metri, battente bandiera delle isole Cayman. Al largo di Panarea è stato avvistato “Nectar”, di 65 metri.

Tutti i mega yacht che rientrano nel “crocevia” Capri-Ischia-Eolie-Sardegna si fermano in mezzo al mare in attesa del porto turistico di Lipari che ha intenzione di far progettare il sindaco Riccardo Gullo, battezzato nella sua Salina il “sindaco dei porti”.