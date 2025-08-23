Incidente stradale a Lipari, un giovane palermitano ricoverato al Policlinico di Messina con una emorragia cerebrale

Aveva avuto un incidente stradale nel pomeriggio ma non sembrava aver riportato gravi conseguenze fisiche fino a quando mentre si trovava a cena con amici non ha accusato un malore a causa di una emorragia cerebrale. È successo ieri (venerdì 22 agosto) a Lipari: il ventiduenne nel pomeriggio era rimasto coinvolto in un sinistro mentre percorreva le stradine dell'isola in sella al suo scooter. All'inizio non sembrava nulla di grave tanto che aveva proseguito la vacanza cavandosela con qualche medicazione.

Poi il malore mentre cenava con gli amici: gli altri ragazzi hanno subito allertato i soccorsi e il giovane palermitano è stato trasportato al pronto soccorso di Lipari, dove i medici hanno eseguito una tac che ha evidenziato l'emorragia cerebrale. Il ragazzo è stato subito trasportato al Policlinico di Messina in elisoccorso. I carabinieri hanno avviato indagini.

Foto NotiziarioIsolEolie.it