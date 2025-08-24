Lipari, la piazza della movida di Marina Corta si trasforma in discoteca per i festeggiamenti di San Bartolomeo

Una serata sotto le stelle di San Bartolomeo. Lipari ha vissuto un’altra notte indimenticabile: piazza Marina Corta esplosa di entusiasmo, musica e partecipazione per a terza serata di spettacoli voluti dalla giunta Gullo che ha stanziato 100 mila euro e aggiudicati dall’associazione Punto Fermo Eventi di Max Taranto, già assessore comunale.

La Stile Italiano Band ha fatto cantare e ballare tutti con un’energia travolgente, mentre il DJ Set di Giuseppe Fonti, liparoto ormai famoso in tutto il mondo, ha trasformato la piazza in una festa sotto le stelle. Due esibizioni che hanno mandato in visibilio la folla che ha riempito la piazza, due momenti che hanno unito le Eolie in un’unica grande emozione.

E nel cuore della serata, Salvatore “Sal” Cambria, “eolian canadese” ha regalato un momento magico. Premiato come ambasciatore dell’eolianità nel mondo, e ha commosso tutti con la sua storia di lavoro, passione e amore per le radici. Un uomo che ha portato Lipari in Canada e che ha riportato il cuore delle Eolie sul palco. Emozione pura. Così come anche con la premiazione di Giovanni Cipicchia, “patron” de “Le Macine” che con la coltivazione del grano duro ha riscoperto vecchie tradizioni isolane.