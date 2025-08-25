Lipari, attivato un ambulatorio gessi: stop alle trasferte a Milazzo

Dopo le lamentele degli isolani e dei vacanzieri e la seconda sollecitazione nel giro di qualche mese del consigliere comunale Christian Lampo, inviata anche all’assessore regionale della sanità, sul problema della mancanza di un ortopedico per le ingessature sull’isola, si è attivata l’Asp di Messina.

“Abbiamo attivato – afferma il direttore generale Giuseppe Cuccì - un ambulatorio gessi presso il presidio ospedaliero di Lipari. Al momento questo servizio sarà attivo una volta a settimana e si concentrerà su trattamenti a bassa complessità, evitando così il disagio di trasferimenti verso Milazzo per problematiche minori. Questa è solo la prima delle ulteriori azioni pensate per potenziare il settore ortopedia nelle Eolie.

Sappiamo bene le difficoltà: abbiamo indetto diversi bandi per reclutare ortopedici, ma purtroppo sono andati deserti. Con determinazione, la direzione ha deciso di procedere con questo primo ambulatorio gessi, per garantire almeno un supporto minimo e immediato alla popolazione. Da sempre, in prima linea per risolvere e lenire tutte le problematiche sanitarie del comprensorio Eoliano. Si Continuerà a perseguire ogni soluzione attuabile, investendo risorse e idee per un’assistenza sempre più efficiente e umana. Insieme al direttore amministrativo Giancarlo Niutta e al direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi da sempre siamo al fianco della comunità, ascoltando le legittime esigenze di salute ed affrontando con dedizione e passione le sfide quotidiane del territorio. Ogni giorno, pensiamo a soluzioni concrete per migliorare l’assistenza, tenendo conto delle peculiarità uniche delle isole minori.