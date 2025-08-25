Non c'è posto per operarlo, un operatore ecologico resta bloccato al pronto soccorso di Lipari per oltre 15 ore

Da oltre 15 ore un operatore ecologico rimasto ferito in un incidente stradale è nel pronto soccorso dell’ospedale di Lipari in attesa che si riesca a trovare un posto in ortopedia in altro ospedale siciliano. Il paziente ha riportato la frattura di tibia e perone, ma nel nosocomio dell’isola dell’arcipelago delle Eolie non è possibile sottoporlo a intervento chirurgico. Per questo gli operatori sanitari di Lipari hanno cercato la disponibilità di un posto letto letto nei reparti di Ortopedia di altri ospedali in Sicilia. Quando dopo oltre 15 ore dall’incidente le speranze sembravano ridotte al lumicino è stata trovata disponibilità al Policlinico di Messina.

«Fatto indubbiamente gravissimo – hanno commentato i familiari – e se si trattava di altra grave patologia poteva morire? A parte i disagi e le spese, per la lontananza, a cui andremo incontro…».

Foto NotiziarioIsolEolie.it