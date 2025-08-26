Truffano una banca di Patti, due ai domiciliari

Sono stati posti ai domiciliari due uomini, un sessantenne residente nella provincia di Ferrara ed un ventenne residente nella provincia di Ravenna, ed è stato notificato l’obbligo di dimora nei confronti di un terzo indagato, un ventunenne residente nella provincia di Bologna, indagati per truffa aggravata commessa, in concorso tra loro, ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale del comune di Patti. L’ordinanza del gip è stata firmata su richiesta della procura di Patti ed è stata eseguita dalla polizia di Stato.

Secondo gli inquirenti i tre uomini - attraverso diverse richieste di assistenza ed un falso mandato di pagamento - qualificandosi come delegati di un ordine professionale di Patti, hanno ingannato il personale dell’istituto bancario «inducendolo a compiere, per conto dell’ordine professionale, un bonifico bancario urgente per un importo di quasi 20.000 euro in favore di uno degli indagati».

L’intervento dei poliziotti ha consentito «di rintracciare e di bloccare la quasi totalità delle somme versate dall’istituto bancario, ancor prima che gli indagati potessero prelevarle o farne perdere le tracce».