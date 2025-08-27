Lipari, aliscafo urta la banchina durante l’attracco: code all'imbarcadero e nessun ferito tra i passeggeri

Un aliscafo della Liberty Lines si è danneggiato durante la manovra di attracco. È accaduto questa mattina nel corso delle operazioni di ormeggio al porto di Lipari. Il catamarano Gabriele M (proveniente da Milazzo e Vulcano con 338 passeggeri a bordo), ha urtato la banchina provocando un danno allo scafo.

Tutti i passeggeri sono rimasti illesi e progressivamente riprotetti sui mezzi che transitavano da Lipari a Vulcano nelle corse successive alle 10.50. Gli ultimi sono partiti per Milazzo alle 13.30. Il Gabriele M si trasferirà a Milazzo per essere sottoposto agli interventi necessari di manutenzione.

Liberty Lines si è scusata con passeggeri ringraziando per la collaborazione e la comprensione. Intanto, conclusa la festa del patrono San Bartolomeo, alle Eolie come è cominciato il contro esodo dei vacanzieri. A Lipari, che detiene il maggior numero di presenze, all'imbarcadero di Sottomonastero si è formata una fila chilometrica di turisti in attesa di imbarcarsi per rientrare su Milazzo, Messina, Reggio Calabria e Palermo.