Capre a Ginostra, dai residenti parte anche l'appello al presidente della Repubblica

Da Ginostra, Mario Lo Schiavo non ne può più delle centinaia di capre attorno alla sua casa e al suo giardino, e ha lanciato un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sindaco Riccardo Gullo, dopo le ripetute riunioni con la Regione e viste le continue lamentele dei quaranta abitanti e dei cinquecento vacanzieri, ha chiesto aiuto al prefetto di Messina, Cosima Di Stani.

La riunione tecnica, urgente e operativa, si è svolta su richiesta di Gullo e presieduta dal prefetto, con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti alla gestione del problema.

«Lo scopo - spiega il primo cittadino eoliano - è di programmare una soluzione efficace nel più breve tempo possibile, per salvaguardare i territori delle isole e i loro abitanti, martoriati dalla presenza ormai fuori misura delle capre sfuggite al controllo dell’uomo da più di trent’anni. Una soluzione capace di contemplare, insieme alla salvaguardia dell’ambiente e dei suoi abitanti, anche quella degli animali, consapevoli che l’abbattimento, con tutte le sue conseguenze in termini di gestione operativa, va evitato».