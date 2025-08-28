Capre a Ginostra, dai residenti parte anche l'appello al presidente della Repubblica

Da Ginostra, Mario Lo Schiavo non ne può più delle centinaia di capre attorno alla sua casa e al suo giardino, e ha lanciato un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sindaco Riccardo Gullo, dopo le ripetute riunioni con la Regione e viste le continue lamentele dei quaranta abitanti e dei cinquecento vacanzieri, ha chiesto aiuto al prefetto di Messina, Cosima Di Stani.
La riunione tecnica, urgente e operativa, si è svolta su richiesta di Gullo e presieduta dal prefetto, con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti alla gestione del problema.
«Lo scopo - spiega il primo cittadino eoliano - è di programmare una soluzione efficace nel più breve tempo possibile, per salvaguardare i territori delle isole e i loro abitanti, martoriati dalla presenza ormai fuori misura delle capre sfuggite al controllo dell’uomo da più di trent’anni. Una soluzione capace di contemplare, insieme alla salvaguardia dell’ambiente e dei suoi abitanti, anche quella degli animali, consapevoli che l’abbattimento, con tutte le sue conseguenze in termini di gestione operativa, va evitato».
Il prefetto Di Stani ha sollecitato tutti gli enti coinvolti a investire maggiori risorse mentre il servizio veterinario dell’Asp ha espresso la volontà di avviare da subito controlli sanitari sugli animali e i successivi passi operativi necessari per trasferirli in strutture dedicate. Il Dipartimento dello Sviluppo rurale valuterà tutte le proposte discusse nel corso della riunione e le fasi operative per la cattura e la successiva collocazione degli animali.
Foto NotiziarioIsolEolie.it
Caricamento commenti
Commenta la notizia