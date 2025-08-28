Messina, Daspo Willy a due stranieri accusati del tentato omicidio di un cittadino indiano

Il questore di Messina ha emesso due Daspo Willy nei confronti di un romeno di 45 anni e di una cittadina serba di 40 anni, ritenuti responsabili del tentato omicidio avvenuto domenica scorsa in piazza Lo Sardo. Secondo la ricostruzione, avrebbero aggredito un cittadino indiano colpendolo prima con pugni al volto e poi al collo con i cocci di due bottiglie di vetro, ferendolo gravemente.

Il provvedimento prevede per entrambi il divieto di accesso per due anni a locali pubblici e pubblici esercizi in tutta la provincia di Messina, oltre al divieto di stazionamento nelle loro immediate vicinanze.