Panarea, due ore a piedi per soccorrere una turista sul Monte Corvo

Medici e personale del 118 eroici. A piedi per soccorrere in montagna una turista torinese che si era avventurata con il marito per una escursione sul Monte del Corvo di Panarea. Ma la calura estiva e i problemi cardiaci che si sono accentuati hanno allarmato il compagno che ha richiesto l’intervento del 118.

La centrale del 118 ha così sollecitato la ricognizione dei medici Pietro Romano e Francesco Stelitano in servizio nell’isola e con l’ausilio dei soccorritori volontari, sempre preziosi, dei carabinieri, con barella e zaino, dopo circa due ore hanno raggiunto Calajunco e poi Punto del Corvo per assistere la paziente che manifestava dolore toracico e pregressi problemi cardiaci.

La donna è stata continuamente monitorata e stabilizzata e vista la gravità del caso, è stato richiesto l’elisoccorso. Il comandante, appena giunto, ha tentato per tre volte di atterrare, ma senza riuscirci.

La donna è stata quindi posta sulla barella “spinale” e dopo un percorso a piedi di qualche ora veniva trasferita sull’ambulanza e poi alla pista dove era pronto l’elicottero che l'ha portata al Papardo di Messina.