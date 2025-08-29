Salina, una turista dispersa in mare

Una turista risulta dispersa in località Pollara nell’isola di Salina. La donna, in vacanza in barca, era a bordo di un gommone pilotato dal marito: la donna si era allontanata con maschera e pinne, ma non è più rientrata.

Il coniuge ha fatto scattare l’allarme ed è intervenuta la motovedetta della guardia costiera di Lipari che sta setacciando il tratto di mare ma fino ad ora le ricerche non hanno dato esito positivo. Per le ricerche della turista sono anche impegnati i carabinieri, la forestale e numerosi volontari.

A Vulcano invece un giovane non isolano ma che lavora sull’isola a causa del terriccio in una delle strade principali dell’isola a bordo dello scooter è caduto riportando varie contusioni e una presunta frattura alla clavicola. Con l’elisoccorso sarà trasferito in un ospedale di Messina. Il problema del terriccio non è solo di Vulcano ma anche di Lipari.

Foto NotiziarioIsoleolie.it