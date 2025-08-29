Saponara, medico di base massacrato a pugni: trasferito al Policlinico di Messina

Violenta aggressione a Saponara ai danni del dottore Aldo Panarello, stimato medico di base. Nella tarda mattinata di ieri, approfittando dell'orario di chiusura, un uomo si è introdotto nel suo studio privato di via Papa Giovanni XXIII, a Saponara centro. L'aggressore, che indossava un cappello con una visiera abbassata sugli occhi, ha iniziato a sferrare pugni contro il medico, rimasto seriamente ferito, scappando poi via. I carabinieri hanno subito attivato le ricerche per risalire, anche attraverso le immagini di videosorveglianza, all'identità dell'autore. Panarello ha riportato fratture alla spalla e alla mandibola e sta ricevendo le cure necessarie al Policlinico di Messina, dove tra l'altro dovrà subire un intervento maxillofacciale.

Sotto shock la comunità di Saponara. "Condanno fermamente il vile gesto ai danni del dottore Aldo Panarello, stimato medico di base e sindaco per un decennio del Comune di Saponara - riferisce il primo cittadino Giuseppe Merlino -. Esprimo solidarietà a nome dell'amministrazione comunale nei confronti della famiglia e auguriamo che la giustizia faccia presto chiarezza sulla vicenda punendo l'autore".